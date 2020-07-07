Россияне боятся, что пандемия приведет к «лихим 90-м»
Россияне боятся, что ситуация с пандемией коронавируса может привести к обстановке, которая была в России в 1990-х годах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования ежеквартального «Национального индекса тревожностей» в коммуникационной компании КРОС.
Подобными мыслями встревожены жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан.
Так, с целью улучшения обстановки в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии сократили часы продажи спиртного.
Исследование проводилось на основе анализа СМИ и социальных медиа. Учитывались настроения общества, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян.
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