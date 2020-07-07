Онищенко оценил вероятность появления бубонной чумы в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил вероятность распространения бубонной чумы на территории российского государства. Своим мнением он поделился в интервью «Вечерняя Москва».

По его словам, завоз чумы в Россию исключен, так как регионы страны находятся под жестким контролем.

«Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю», — пояснил Онищенко.

Он также рассказал, что в настоящее время тщательная работа по недопущению появления бубонной чумы ведется на Алтае, в Забайкалье, Туве и Бурятии.

Депутат также отметил, что заразиться чумой можно через укус блохи, живущей на больном животном.

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