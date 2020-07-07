Таможенники задержали во Владивостоке радиоактивный вертолет из Германии

В порту Владивостока таможенники задержали прибывший из Германии гражданский вертолет Во.105 с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Владивостокской таможни Асю Бережную.

Вертолет прибыл в контейнере в адрес российской компании.

Отмечается, что максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета превысил 5 микрозивертов в час. Помимо этого было обнаружено значительное бета-излучение.

Известно, что излучение исходило от редуктора и крышки редуктора хвостового винта вертолета.

Информация была направлена в санитарно-карантинный пункт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Было принято решение об обратном вывозе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во Владивостоке задержали радиоактивные автозапчасти из Японии