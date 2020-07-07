Министр здравоохранения Кузбасса заразился COVID-19

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин и три сотрудника ведомства заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Отмечается, что предполагаемый источник заражения был определен на прошедшей неделе (29 июня - 5 июля), после этого ряд сотрудников ведомства ушли на карантин.

Спустя время инфекцию выявили у главы минздрава и еще троих работников.

Все заболевшие в настоящее время находятся под наблюдением медиков. Также выявлен круг контактных лиц, их отправили на самоизоляцию.

По последним данным, всего в Кузбассе выявлены 2 134 случая коронавирусной инфекции. 12 человек умерли, 953 вылечились от болезни. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8 119 человек.

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