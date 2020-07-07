В электричках Москвы и Подмосковья будут бесплатно раздавать воду из-за жары

Пассажирам пригородных поездов, которые будут отправляться с вокзалов Москвы, бесплатно раздадут питьевую воду из-за аномально высокой жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«ЦППК обеспечит сегодня пассажиров питьевой водой на головных вокзалах столицы и на крупных станциях: сотрудники предоставляют ее всем желающим бесплатно в дни, когда температура достигает предельных отметок для летнего периода — от 28 градусов», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с начала июня компания раздала более трех тонн воды пассажирам в жаркие дни.

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