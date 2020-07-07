Почти 20 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили 19 авиарейсов, задержек нет, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 4.55 мск, в Шереметьево отменили 17 рейсов, в Домодедово — 2.

Сведений о задержках и отменах в Жуковском и Внуково не поступало.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.