Пожар на территории бизнес-центра в Петербурге потушен

Спасатели потушили крупный пожар с автоцистерной и несколькими машинами на территории бизнес-центра «Торгбыттранс» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.

«В 04:09 (мск) пожар в Санкт-Петербурге ликвидирован. Причина устанавливается», — заявили в ведомстве.

По информации спасателей, из-за пожара оказались уничтожены пять грузовых машин и три легковушки.

Возгорание случилось на территории центра около 00.37 по мск — загорелась автомобильная цистерна. Пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 400 кв. метров, а позже полностью ликвидровать.

В тушении участвовали почти 50 человек и более десятка единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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