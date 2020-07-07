Во Владивостоке за июнь выпало 2,5 месячной нормы осадков

Почти 2,5 месячной нормы осадков выпало во Владивостоке в июне текущего года из-за длительных проливных дождей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Примгидромета.

«Июнь-2020 оказался в Приморье очень влажным, с обычным распределением температуры на значительной территории и более теплым на юге края <...> На значительной территории края количество выпавшего дождя достигло 190–233 мм — более 2-х месячных норм (во Владивостоке 281 мм – 249%)», — рассказали синоптики.

26 июня в столице Приморья выпало 109 мм осадков, это стало рекордом с 1936 года, заметили специалисты.

Ранее из-за проливных дождей в городе 26 июня оказались затоплены улицы и некоторые дома. Власти Приморья также ввели режим ЧС в Кавалеровском и Чугуевском районах. Последствия ливней в настоящее время практически полностью устранены.

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