У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, очаг залегал на глубине 400 км. Эпицентр находился в 476 км к югу от города Нагоя с населением в 2,1 млн человек.

О пострадавших информации нет.

Угроза цунами не объявлялась.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Землетрясение в 4,7 балла произошло в акватории Байкала

У берегов Вануату произошло землетрясение

На Аляске произошло землетрясение