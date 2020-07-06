У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, очаг залегал на глубине 400 км. Эпицентр находился в 476 км к югу от города Нагоя с населением в 2,1 млн человек.

О пострадавших информации нет.

Угроза цунами не объявлялась.

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