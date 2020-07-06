Против Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

В отношении активиста и издателя портала «Медиазона» Петра Верзилова возбуждено уголовное дело о двойном гражданстве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Верзилова вызвали на допрос, который состоится 7 июля, заявил адвокат. Он добавил, что дело возбуждено по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

22 июня Верзилов был приговорен к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

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