Рошаль обратился к москвичам из-за COVID-19

Детский хирург, доктор медицинских наук Леонид Рошаль обратился к жителям столицы с призывом соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом. Обращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски», — написал Рошаль.

Он отметил, что опасность заражения еще сохраняется и «ничего не закончилось».

«Знаю, что если увеличится число зараженных и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», — добавил врач.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.