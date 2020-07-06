Суд арестовал замминистра науки Лукашевич

Тверской суд Москвы арестовал заместителя министра науки и высшего образования России Марину Лукашевич по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, Лукашевич заключена под стражу до 16 августа текущего года, заявила судья Марина Сизинцева в ходе заседания по делу.

По уточненным данным, ущерб от действий Лукашевич превысил 50 млн рублей.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после хищения 40 млн руб. у Министерства науки и высшего образования. Подозреваемыми выступают Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов.

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