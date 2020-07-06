В Испании при крушении вертолета погибли люди

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В Испании при крушении вертолета погибли два человека, пишут каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.

Отмечается, что крушение произошло в муниципалитете Ла-Ванса-и-Форнольс (провинция Льейда, автономное сообщество Каталония).

После падения вертолет загорелся. Пожарные потушили машину, опасаясь, что огонь перекинется на лес. Вертолет облетал территорию, чтобы осмотреть линии электропередач.