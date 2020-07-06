Мурашко сменил главного внештатного инфекциониста минздрава
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назначил Владимира Чуланова главным внештатным инфекционистом министерства, освободив от должности Елену Малинникову. Об этом пишет минздрав.
«Владимир Чуланов... с первых дней борьбы с пандемией COVID-19 возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций», — говорится в сообщении.
Чуланов — замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.
До этого главным внештатным специалистом по инфекционным болезням была заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.