Мурашко сменил главного внештатного инфекциониста минздрава

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назначил Владимира Чуланова главным внештатным инфекционистом министерства, освободив от должности Елену Малинникову. Об этом пишет минздрав.

«Владимир Чуланов... с первых дней борьбы с пандемией COVID-19 возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций», — говорится в сообщении.

Чуланов — замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

До этого главным внештатным специалистом по инфекционным болезням была заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.