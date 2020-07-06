Еще один пациент с подозрением на бубонную чуму найден в Монголии
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В монгольском регионе-аймаке Баян-Улгий обнаружен еще один пациент с подозрением на бубонную чуму. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что 15-летний житель сомона (наименьшая административно-территориальная единица – ред) Улаанхус был госпитализирован после того, как съел мясо сурка.
Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.
Аймак Баян-Улгий расположен на западе Монголии на границе с РФ и КНР.
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