Еще один пациент с подозрением на бубонную чуму найден в Монголии

В монгольском регионе-аймаке Баян-Улгий обнаружен еще один пациент с подозрением на бубонную чуму. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что 15-летний житель сомона (наименьшая административно-территориальная единица – ред) Улаанхус был госпитализирован после того, как съел мясо сурка.

Представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал граждан отказаться от охоты на сурков и не есть их мясо.

Аймак Баян-Улгий расположен на западе Монголии на границе с РФ и КНР.

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