В Липецке более 30 тысяч жителей остались без электричества

В Липецке из-за грозы более 30 тысяч жителей остались без электричества, пишет Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК).

«В Липецке во время грозы произошло аварийное отключение электроэнергии... Без света остались более 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деревья упали на линии электропередач. По предварительным данным, подачу электричества восстановят к вечеру.

Свет также пропал в школе №9, где в понедельник выпускники должны сдавать ЕГЭ. Специалисты подключают школу к резервному питанию.

Кроме того, молния ударила в котельную, из-за чего без горячей воды остались шесть многоэтажных домов. Работы по ремонту закончат в течение дня.

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