Гидрометцентр рассказал, где в России самое теплое море

Самое теплое море сейчас в Геленджике, Туапсе, Евпатории и Ялте, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Очень высокие температуры. В Алуште температура воды +24°С в Феодосии и Анапе — +25°С, в Евпатории и Ялте — +26°С», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Сочи вода прогревалась до +25-24°С, в Геленджике и Туапсе — до +26°С.

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