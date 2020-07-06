В Москве возобновляется капремонт домов

В Москве возобновляется капитальный ремонт многоквартирных домов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ, он продлится примерно 10 дней», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется подготовке к зиме — такие работы завершат до начала отопительного сезона.

В этом году в полном объеме будут выполнены работы, связанные с безопасностью жителей, то есть капремонт систем газоснабжения и замена лифтов. Другие мероприятия могут быть перенесены на 2021 год.

В марте столичные строители и ремонтники приостановили работу из-за введения режима самоизоляции.

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