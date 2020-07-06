В Японии выросло число жертв наводнения
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Жертвами наводнений и оползней в Японии стали 25 человек. Об этом сообщает издание Kyodo.
Местные власти предполагают, что из-за стихии могли погибнуть еще 17 местных жителей.
Отмечается, что в настоящее время около 1,5 тыс. человек размещены в 86 спасательных центрах в префектуре Кумамото.
Вероятно, что в понедельник, 6 июля, на регион вновь обрушатся проливные дожди.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в отдельных районах японских префектур Кумамото и Кагосима объявлен самый высокий — пятый — уровень погодной опасности. Выпущено предупреждение о необходимости эвакуации.
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