В понедельник в Москве ожидается до +30°С

В Москве в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем в столице воздух прогреется до +28°С — +30°С. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +16°С — +18°С. Скорость ветра вырастет до 6 — 11 м/с, а направление изменится на южное.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики заявили, что 2020 год войдет в топ-10 самых теплых в истории России