В понедельник в Москве ожидается до +30°С
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В Москве в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем в столице воздух прогреется до +28°С — +30°С. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +16°С — +18°С. Скорость ветра вырастет до 6 — 11 м/с, а направление изменится на южное.
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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