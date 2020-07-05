Неадекватного мужчину заподозрили в поджоге школы в Астрахани

Правоохранители в Астрахани задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге городской школы в состоянии опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Астраханской области.

«Он находился в неадекватном состоянии и будет направлен на медосвидетельствование с признаками опьянения. Предварительно установлено, что он с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог одного из помещений через окно», — сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что мужчина ранее был судим за оборот наркотиков. Свой поступок подозреваемый объяснил желанием появления новой школы на месте прежней.

Возгорание на площади 20 кв. метров оперативно потушили.

Руководство школы в свою очередь заявило, что перед поджогом первый этаж здания оказался разгромлен и нуждается в ремонте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Новосибирской области подросток сжег школу