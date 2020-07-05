Ребенок погиб от удара током в фонтане под Волгоградом

В станице Березовской Волгоградской области от удара током в фонтане погибла девочка, которая пыталась вытащить из воды кепку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

«Ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током. Ее подруга попыталась оказать малолетней помощь, вытащив из фонтана на землю, но не смогла справиться своими силами», — рассказали в пресс-службе.

Вытащить девочку из воды смогли случайные прохожие, однако от полученных повреждений она погибла на месте.

Сообщается, что дети перед трагедией находились без присмотра взрослых. Кепку девочка уронила в воду во время игры.

По версии следствия, причиной гибели ребенка стала неисправность электрооборудования в фонтане. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Правоохранители изъяли документацию об эксплуатации объекта. Лица, которые могут быть ответственны за гибель девочки, устанавливаются.