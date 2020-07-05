В России создадут базу генетических данных лесных деревьев

Рослесхоз намерен создать базу данных, где будет храниться информация о генетике лесных деревьев, которая может помочь предотвратить распространение болезней у растений, пишут «Известия».

«С помощью этих сведений можно узнать происхождение деревьев, проконтролировать оборот семян и предотвратить возникновение очагов болезней и засилье вредителей леса», — пишет издание.

По его информации, ФБУ «Рослесозащита» уже протестировало свыше 4,6 тыс. деревьев основных лесообразующих пород в 52 регионах России. На каждое дерево был составлен генетический паспорт.

Для анализа данных базы будет создана специальная цифровая система «Лесная генетика». Ее тестовый запуск может состояться в конце 2020 года.

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