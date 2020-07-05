Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

Врач Елена Минакова, лечившая пациентов с новой коронавирусной инфекцией, скончалась в Воронежской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора области Александра Гусева.

Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам врача, а также ее пациентам. Минакова работала врачом 35 лет, была лучшим терапевтом России, отметил Гусев.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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