У берегов Вануату произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату на юге Тихого океана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Геологической службы США.

Сейсмологи зафиксировали толчки в 18.50 по местному времени (21.50 мск). Их эпицентр находился в 33 км к северо-востоку от населенного пункта Порт Олри.

Очаг землетрясения располагался в 120,5 км под землей.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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