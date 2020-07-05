В Ленобласти задержали подростка по подозрению в убийстве пенсионера

Следственный комитет Ленинградской области сообщил о задержании 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 88-летнего мужчины в Выборге, передает РИА «Новости».

«Следствием установлено, что 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, уходил из дома не первый раз. После того, как юноша был найден, он дал признательные показания в убийстве и был задержан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следователей, тело убитого пенсионера было найдено в Выборге после пожара в квартире на бульваре Кутузова. Мужчина получил множество колото-резаных ран.

В скором времени к правоохранителям обратилась женщина, заявившая о пропаже своего 17-летнего сына. В куртке юноши полицейские нашли телефон убитого мужчины.

Против подростка возбудили уголовное дело по статье «Убийство».