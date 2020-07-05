Обвиняемый по делу об убийстве Флойда полицейский освобожден под залог

Один из бывших полицейских, проходящих по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Ту Тао освобожден под залог. Об этом сообщает Fox 9.

Тао обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда, он освобожден под залог в $750 тыс., указано в сообщении.

Залог также внесен за бывших офицеров Томаса Лейна и Дж. Александра Куэнга, проходящих по аналогичным обвинениям, передает телеканал. Обвиняемый непосредственно в убийстве Дерек Шовин остается под стражей.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира.

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