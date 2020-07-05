Число жертв паводков в Японии возросло до 24

Число погибших из-за паводков, вызванных проливными дождями на юго-западе Японии, увеличилось до 24, сообщает телеканал NHK.

По данным на 17.00 мск, подтверждена гибель 24 человек, еще 16 находятся без признаков жизни, но их смерть пока не зафиксирована.

Кроме того, 12 человек числятся пропавшими без вести.

За последние несколько дней в ряде районов на юго-западе Японии выпало до 400 мм осадков.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в отдельных районах японских префектур Кумамото и Кагосима объявлен самый высокий — пятый — уровень погодной опасности. Выпущено предупреждение о необходимости эвакуации.

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