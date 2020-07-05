Число погибших из-за взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до 6

Число погибших из-за взрыва на турецкой фабрике по производству фейерверков провинции Сакарья увеличилось до шести, поиски еще одного рабочего продолжаются, пишет газета Hurriyet.

«Число погибших возросло до шести. Поиски одного пропавшего без вести продолжаются», — приводит газета слова губернатора региона Октая Калдырыма.

3 июля на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции прогремели несколько взрывов. В результате погибли четыре человека, еще 114 пострадали. Взрывы были слышны в радиусе 50 км от места происшествия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

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