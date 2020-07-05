В Петербурге открыли мемориал погибшим год назад подводникам в Баренцевом море

На Серафимовском кладбище Петербурга отрыли мемориал в память о подводниках, погибших в июле 2019 года на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошел год со дня трагедии в Баренцевом море... Здесь, на Серафимовском кладбище покоятся 14 наших героев, лучших офицеров нашей страны», — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

После открытия мемориала к памятнику были возложены траурные венки, в том числе от имени командования Минобороны России, ВМФ и правительства Петербурга.

Ранее память о моряках-подводниках увековечили, назвав в их честь безымянные проезды в Петергофе.

2 июля 2019 года Минобороны России сообщило о смерти 14 моряков-подводников при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. На следующий день стали известны имена погибших. Трагедия произошла 1 июля прошлого года в Баренцевом море.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник рассказал о дальнейшей судьбе «Лошарика»

— Путин встретился с родными погибших подводников

— Руководство довело? Что погубило экипаж «Лошарика»