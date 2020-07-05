В Дагестане загорелся полигон бытовых отходов
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В Дагестане в районе села Агач-аул загорелся полигон бытовых отходов, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
«Горит полигон бытовых отходов в Карабудахкентском районе в районе села Агач-аул на площади 400 квадратных метров», — сказали в службе.
Отмечается, что угрозы для поселения нет. Тушением занимаются восемь единиц пожарной техники и пять сотрудников МЧС.
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