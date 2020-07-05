В Саранске от коронавируса умер врач-инфекционист

В Саранске умер врач-инфикционист от коронавирусной пневмонии. Об этом сообщает оперштаб Мордовии.

«Скончался Николай Николаевич Лобачев 1979 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина работал врачом-инфекционистом в республиканской клинической больнице имени Каткова с 2010 года.

Коронавирусная пневмония у доктора была подтверждена при жизни.

В регионе за последние сутки выявили 35 случаев коронавируса. Всего в Мордовии зафиксировано 3 577 случаев, 2 408 пациентов выздоровели, 27 скончались.

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