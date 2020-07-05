Путин поблагодарил работников морского и речного флота за вклад в развитие страны

Президент России Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником.

«Водный транспорт испокон веков играл особую роль в истории нашей страны, в развитии её экономики, социальной сферы, способствовал освоению территорий, укреплению межрегиональных и международных связей», — говорится в опубликованной телеграмме на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поблагодарил ветеранов, которые во время Великой Отечественной войны в сложных условиях обеспечивали нужды фронта, эвакуацию людей и предприятий.

Глава государства выразил признательность работникам, которые развивают внутренний водный транспорт, Северный морской путь и другие маршруты, модернизируют портовую инфраструктуру и участвуют в строительстве современного флота.