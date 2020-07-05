Москвичам рассказали, как вести себя при встрече с дикими кабанами

На территории столичных парков заметили диких кабанов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Кабанов уже замечали в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворечье», а также в зеленых массивах ТиНАО.

Экологи напомнили, что кабаны являются одними из самых опасных зверей столичного региона, а также дали советы, как вести себя при встрече с животными.

«Кабаны — осторожные животные, которые не станут нападать на человека без повода. Однако в случае опасности они могут быть крайне агрессивными, особенно кабаниха с поросятами. Звери могут нанести серьезные травмы человеку», — предупреждают специалисты.

При встрече с диким кабаном лучше замереть и постараться не привлекать к себе внимание. Если нужно уйти, то это стоит делать медленно и не поворачиваясь к животному спиной.

Кроме того, не стоит приближаться к зверю и смотреть на него в упор, лучше отвести взгляд и держать кабана в поле зрения.

«Лучший способ спастись от нападающего кабана — залезть на ближайшее дерево. Если дерева нет, в момент нападения надо резко увернуться. Пока животное будет разворачиваться, постарайтесь найти укрытие», — заключили экологи.

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