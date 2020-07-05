Россиян предупредили об аномальной жаре

Синоптики предупредили россиян об аномально жаркой погоде в ряде регионов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, на юге Европейской территории России ожидается сильная жара. В Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье) и в Адыгее до +39°С, в Волгоградской и Астраханской областях до +40...42°С, в Ростовской области +40...41°С, в Калмыкии +42...43°С. Кроме того, столбик термометра поднимется до +40°С в Саратовской области.

Также жаркая погода до +35...40°С прогнозируется в Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях.

Синоптики отмечают, что в данных регионах действует предупреждение о сильной жаре.

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