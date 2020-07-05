Россия провела 21 миллион тестов на коронавирус
Россия провела больше 21 миллиона тестов на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
«В РФ проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус», — сказали в ведомстве.
Под врачебным наблюдением остаются больше 280 тысяч человек. Выявлено 674 тысячи заражений коронавирусом, скончались больше 10 тысяч человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.
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