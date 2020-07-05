В американском Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу

Протестующие в американском городе Балтимор снесли памятник Христофору Колумбу и выкинули его в залив. Об этом сообщает газета The Baltimore Sun.

Издание сообщает, что протестующие сделали это во время фейерверков, приуроченных к Дню независимости США.

Как стало известно, группа протестующих накинула веревки на статую и сбросила ее с постамента. Затем они выкатили скульптуру к заливу и бросили ее в воду.

Отмечается, что это был один из трех монументов Колумба в городе.