Одиннадцать полицейских пострадали при разгоне незаконной вечеринки в Лондоне
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В Лондоне 11 полицейских получили травмы, когда пытались разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь с пятницы на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, передает РИА «Новости».
Жалобу на шум подали в полицию местные жители. Они жаловались на шум, большое скопление людей и антисоциальное поведение собравшихся. Участники вечеринки не добродушно встретили прибывших на место правоохранителей: кидали в них кирпичи и другие предметы.
В результате случившегося пострадали 11 представителей полиции. В основном у них легкие ранения, у двоих диагностировали переломы костей.
По факту инцидента было начато расследование. В полиции не исключают произведения арестов.
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