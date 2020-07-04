В зоопарке Цюриха погибла женщина после нападения тигрицы
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Сотрудница зоопарка немецкого Цюриха получила смертельные ранения в результате нападения на нее тигрицы, передает Swissinfo со ссылкой на полицию города.
Зверь напал на женщину в вольере.
Работникам зоопарка удалось выманить тигрицу из вольера, после чего женщине оказали медицинскую помощь, однако от полученных ран она все-таки скончалась.
Что стало причиной агрессии животного, не уточняется.