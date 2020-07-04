В ЮВО подтвердили смерть российского военного в Армении

В одном из домов Гюмри было найдено тело российского военного. Правоохранительные органы Армении и командование Южного военного округа организовали проверку, передает РИА «Новости».

По некоторым данным, погибшим оказался 20-летний россиян из 102-й российской военной базы. Его тело, предположительно, было найдено в спальне вместе с письмом.

Как уточнил представитель ЮВО, по факту гибели российского военного проводится разбирательство. Также заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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