В Эстонии без украинских работников погибает урожай клубники

В Эстонии пришедшая в конце июня жара ускорила созревание клубники, но местные фермеры не успевают собрать урожай без иностранных работников, передает телеканал ETV.

По словам члена правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс, произошло то, чего производители клубники боялись больше всего.

Из-за жары у многих фермеров ягоды остались на полях, они не успели ее собрать.

На некоторых фермах положение критическое, отметила Лиллеметс.

Ранее сообщалось, что убиравшие в последние годы клубнику жители Украины сейчас из-за коронавируса не могут попасть в Эстонию. В связи с этим сельскохозяйственные организации Эстонии обратились к властям, заявив, что, если иностранную рабочую силу не впустят в страну, клубника останется на полях и сгниет. Тогда эстонские власти направили оказавшихся без работы из-за эпидемии граждан на уборку урожая в плодово-ягодный сектор.

Однако, как рассказала Лиллеметс, эстонцы не особо хотят идти на работу в поле, так как в стране сейчас достаточно большие пособия. В результате на полях трудится около четверти от необходимого числа работников.

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