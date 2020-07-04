Захваченный экс-схиигуменом Сергием монастырь открыли для посещения

Среднеуральский женский монастырь, где находится лишенный сана схиигумен Сергий, открыли для прихожан. Об этом сообщил представитель отца Сергия Всеволод Могучев на своей странице во «ВКонтакте».

«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — написал Могучев.

Ранее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана. Он был признан виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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