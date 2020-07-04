Один человек погиб и три пострадали при стрельбе в баре в Миссисипи

В баре Джексона американского штата Миссисипи произошла стрельба, передает Associated Press со ссылкой на представителя власти.

В результате погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения.

Представитель власти уточнил, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни.

По данным администрации шерифа округа, где произошел инцидент, стрельба произошла после ссоры. Подозреваемый с места преступления скрылся.