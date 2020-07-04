В Москве зафиксировали 680 новых случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 680 случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

Всего в Москве коронавирус был подтвержден у 224 210 человек, выздоровели 156 459 пациентов, умерли 3 929.

Отмечается, что доля выздоровевших жителей столицы составляет 70% от общего числа зафиксированных случаев.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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