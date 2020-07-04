В Москве от коронавируса вылечились еще 1620 человек

В Москве за последние 24 часа выздоровели еще 1620 человек с подтвержденным коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 620 пациентов», — сказала Ракова.

По ее словам, общее число излечившихся от инфекции в столице достигло 156 459 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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