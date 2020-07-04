В России провели 20,7 млн тестов на коронавирус

В России провели более 20,7 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 20,7 миллиона тестов на коронавирус», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за сутки была проведена 301 тысяча лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением в стране остаются 280 415 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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