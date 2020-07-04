Спасатель назвал безопасные места во время грозы

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, где безопасно укрываться от грозы. Об этом сообщает радио Sputnik.

При грозе нужно укрыться в ближайшем сооружении, для этого подойдут капитальные постройки, отметил спасатель. Он отметил, что, если гроза застала вас на природе, нельзя прятаться под дерево. В поле следует найти низменность и овраг, после чего присесть и закрыть голову руками. Важно удалиться от железных предметов, добавил Щетинин.

Кроме того, безопасным укрытием являются автомобили, так как они хорошо изолированы от земли резиновыми покрышками, заявил спасатель. При этом важно, чтобы машина не находилась в зоне поражения окружающих конструкций.

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