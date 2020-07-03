Bloomberg: прокурора Нью-Йорка повысили, поручив ему украинские расследования

Министр юстиции Соединенных Штатов Уильям Барр повысил прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью, переведя его в генеральную прокуратуру страны с 13 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу прокуратуры округа.

По данным агентства, Донохью будет курировать все расследования, касающиеся Украины и личного адвоката американского президента Рудольфа Джулиани.

В июне Барр освободил от занимаемой должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который занимался делом помощников Джулиани. Берман заявил, что был снят с должности без предварительного уведомления и узнал о данном решении из сообщений для печати.

Речь идет о деле партнеров Джулиани — Льве Парнасе, Игоре Фрумане, Андрее Кукушкине и Дэвиде Коррейи. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, они нарушили законы, запрещающие привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в Соединенных Штатах. Кроме того, они якобы выступали в качестве подставных лиц в ходе лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего чиновника Украины.

Джулиани оказался в центре внимания прессы после того, как в Вашингтоне в 2019 году разгорелся скандал из-за утверждений об оказании главой государства Дональдом Трампом во время телефонного разговора давления на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы побудить Киев помочь главе администрации Вашингтона переизбраться на второй срок в 2020 году.