Станцию метро Берлина с «расистским» названием переименуют в «Улицу Глинки»

Берлинская транспортная компания BVG намерена переименовать станцию метро с «расистским» названием «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Улица Глинки» («Glinkastraße»), передает Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление компании.

В июне в центре Берлина неизвестные закрасили части табличек с названием станции метро «Моренштрассе» и с названием одноименной улицы, сопроводив это антифашистскими надписями и стикерами. Было закрашено слово «Mohren» — грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в 18-19 веках держали при некоторых дворах в Германии.

В компании сообщили, что выступают против любой формы расизма или другой дискриминации.

Новое название станция получит в честь русского композитора Михаила Глинки.

В настоящее время в западных странах проходят массовые протесты против расизма, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.