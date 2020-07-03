МВД просит арестовать замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы получил ходатайство МВД об аресте заместителя Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о хищении 40 млн руб., передает ТАСС.

Данное ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время, сказали в суде, добавив, что поступило также ходатайство об аресте задержанного вместе с Лукашевич чиновника Россотрудничества Михаила Попова.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после хищения 40 млн руб. у министерства науки и высшего образования. Подозреваемыми выступают Лукашевич и Попов.

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